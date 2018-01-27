2018-01-27T08:03:44+03:00
Общество

На задержку зарплаты можно будет пожаловаться через мобильное приложение

Ранее в приложении «Я — инспектор» пользователи могли сообщить о замеченных нарушениях на строительных площадках
Екатерина БОЛГОВА
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Россияне смогут жаловаться на невыплату зарплаты через приложениеРоссияне смогут жаловаться на невыплату зарплаты через приложениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Замначальника управления проектов информатизации Роструда Виталий Лосев сообщил, что россияне смогут жаловаться на задержку заработной платы через мобильное приложение "Я — инспектор". Ранее его пользователи могли сообщить о замеченных нарушениях на строительных площадках.

"По нашему мнению, дополнительные возможности позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты, а также производственного травматизма. Думаем, что последнее повлияет на недобросовестных работодателей", — сказал Лосев на заседания общественного совета Федеральной службы по труду и занятости.

Обновив или установив бесплатно из App Store и Google Play приложение "Я — инспектор", можно получить доступ к темам "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством", передает РИА Новости.

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