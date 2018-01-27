Канадская полиция считает убийством смерть миллиардера Шермана и его жены
Полиция Канады заявила, что смерть миллиардера Барри Шермана и его жены Хани было умышленным убийством.
Напомним, 15 декабря 2017 года в подвале особняка Шерманов в Торонто были найдены тела 75-летнего бизнесмена и его 70-летней жены. На их шеях были сдавленные ремни, прикрепленные к перилам. При этом полиция сообщила, что признаков насильственного вторжения в дом не обнаружено.
В течение шести недель полицейские исследовали дом Шерманов и пришли к выводу об убийстве.
"Я считаю, что их убили целенаправленно", — заявила представитель полиции Сьюзен Гомес. Она отметила, что уже составлен "обширный список" лиц, которых будут проверять на возможную причастность к преступлению. По ее словам, было получено около 130 свидетельских показаний, передает CBC.
Ранее допускалась версия самоубийства супругов, но братья погибшего наняли несколько частных детективов для проведения независимого расследования. Источник, знакомый с их деятельностью, заявил, что Шерманов, скорее всего, убили несколько человек.