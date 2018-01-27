Канадская полиция считает убийством смерть миллиардера Шермана и его жены

27 Янв. 2018 2018-01-27T12:02:14+03:00

Тела основателя фармацевтической компании Apotex и его супруги были найдены 15 декабря в подвале их дома в Торонто

Изменить размер текста: A A

Полиция Канады заявила, что смерть миллиардера Барри Шермана и его жены Хани было умышленным убийством.

Напомним, 15 декабря 2017 года в подвале особняка Шерманов в Торонто были найдены тела 75-летнего бизнесмена и его 70-летней жены. На их шеях были сдавленные ремни, прикрепленные к перилам. При этом полиция сообщила, что признаков насильственного вторжения в дом не обнаружено.

В течение шести недель полицейские исследовали дом Шерманов и пришли к выводу об убийстве.

"Я считаю, что их убили целенаправленно", — заявила представитель полиции Сьюзен Гомес. Она отметила, что уже составлен "обширный список" лиц, которых будут проверять на возможную причастность к преступлению. По ее словам, было получено около 130 свидетельских показаний, передает CBC.

Ранее допускалась версия самоубийства супругов, но братья погибшего наняли несколько частных детективов для проведения независимого расследования. Источник, знакомый с их деятельностью, заявил, что Шерманов, скорее всего, убили несколько человек.