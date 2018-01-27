Россельхознадзор решил возбудить административное дело против "Вимм-Билль-Данн"

27 Янв. 2018 2018-01-27T08:46:00+03:00

Ведомство готовит материалы для СК по нарушениям PepsiCo законодательства о безопасности молока

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Россельхознадзора возбудил административное дело против компании "Вимм-Билль-Данн" (входит в компанию PepsiCo)и готовит новые материалы для Следственного комитета по итогам проверки Рубцовского молочного завода, принадлежащего компании.

Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано, Россельхознадзор пришел к выводу, что компанией нарушались российские законы, регулирующие оборот сырого и пастеризованного молока.

Согласно проверкам, Рубцовский молочный завод принимал на переработку молоко, находящееся на хранении более 36 часов. Также было установлено, что от филиалов "Вимм-Билль-Данн", расположенных в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях, принималось на переработку молоко с истекшим сроком годности. В ведомстве отметили, что продукция от филиалов компании поступала на предприятие без контроля при приемке.

Также были обнаружены нарушения в механизме контроля сырого и пастеризованного молока, принимаемого филиалом, передает ТАСС.