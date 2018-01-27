Хакеры украли со счетов биржи криптовалют Coincheck около 400 млн долларов

27 Янв. 2018 2018-01-27T09:11:47+03:00

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Хакеры украли со счетов одной из крупнейших в Японии бирж криптовалют Coincheck около 400 млн долларов. Злоумышленники вывели 500 млн единиц криптовалюты NEM на 396 млн долларов. Другие виды цифровых валют не пострадали.

Накануне стало известно, что Coincheck приостановила вывод клиентских средств, после чего критовалюты резко подешевели. Биржа заявила о приостановке торгов всеми видами криптоактивов, кроме биткойна. А также было объявлено, что площадка временно не принимает новые вложения в токены NEM.

В пятницу, 26 января, курс десятой по объему капитализации криптовалюты в мире NEM упал на 14,5%, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.com. Напомним, в 2014 году хакеры украли со счетов японской площадки Mt Gox 850 тысячч биткойнов, после чего площадка была вынуждена объявить о банкротстве.