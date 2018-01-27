В ООН призвали к перемирию на время Олимпийских игр в Пхенчхане
В ООН призвали к олимпийскому перемирию на время Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
«Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане», - заявил председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.
Он обратился ко всем участникам вооруженных конфликтов с просьбой поддержать перемирие на время Олимпиады. По словам Лайчака, роль олимпийских и паралимпийских спортсменов "в деле поощрения мира и укрепления понимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" является ведущей.
А также председатель Генассамблеи ООН напомнил, что государства взяли на себя обязательства «разрабатывать национальные и международные программы, способствующие миру и урегулированию конфликтов», передает ТАСС.
Олимпиада 2018 года состоится в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.