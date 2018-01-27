В ООН призвали к перемирию на время Олимпийских игр в Пхенчхане

27 Янв. 2018 2018-01-27T09:27:14+03:00

В ООН напомнили об олимпийском перемирии в преддверии Игр в Пхенчхане Фото: REUTERS

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В ООН призвали к олимпийскому перемирию на время Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане», - заявил председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

Он обратился ко всем участникам вооруженных конфликтов с просьбой поддержать перемирие на время Олимпиады. По словам Лайчака, роль олимпийских и паралимпийских спортсменов "в деле поощрения мира и укрепления понимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" является ведущей.

А также председатель Генассамблеи ООН напомнил, что государства взяли на себя обязательства «разрабатывать национальные и международные программы, способствующие миру и урегулированию конфликтов», передает ТАСС.

Олимпиада 2018 года состоится в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.