США назвали причины расширения антироссийских санкций

27 Янв. 2018 2018-01-27T10:05:21+03:00

Американский минфин заявил, что эта мера связана с "сохранением санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках минских соглашений"

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Минфин США расширил санкции против России, добавив в санкционные списки 21 гражданина России и Украины (в основном из самопровозглашенных ЛНР и ДНР), а также девять компаний. Отмечается, что эта мера связана с "сохранением санкционного давления на Россию до полного выполнения обязательств в рамках минских соглашений".

Кроме того, отмечается, что санкции расширены в связи с поставками в Крым газовых турбин производства немецкой компании Siemens.Также в ведомстве подчеркнули, что перечень утверждает "оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное осуждение попыток аннексии полуострова".

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции имеют целью "оказать давление" на Россию для полного выполнения минских договоренностей. Десять министров ДНР и ЛНР, а также губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, были внесены в списки как "одиннадцать украинских сепаратистов", которые якобы угрожали "суверенитету или территориальной целостности Украины".