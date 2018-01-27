Сергей Чудинов станет главным тренером российских саночников на Олимпиаде в Пхенчхане

27 Янв. 2018 2018-01-27T10:37:52+03:00

Он временно сменит на этом посту отстраненного Альберта Демченко

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В субботу, 27 января, стал известен человек, который возглавит тренерский штаб сборной России на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Им станет Сергей Чудинов, который ранее находился в должности старшего тренера. Бывший наставник нашей команды Альберт Демченко был до этого отстранен МОК пожизненно от участия в Играх.

- Он автоматически был выбран. МОК без объяснения причин лишил возможности работы в Пхёнчхане ещё трёх российских тренеров: Александра Васина, Виктора Кнейба и Константина Иванова, - заявил в интервью ТАСС Альберт Демченко.

Напомним, что Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут представлены командой "Олимпийских атлетов России" и станут выступать под олимпийским флагом.

Отметим, что ранее стало известно о размере делегации спортсменов США на зимней Олимпиаде. Она будет рекордной и составит 242 спортсмена.