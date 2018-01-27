В октябре на 10 территориях России пройдет пробная перепись населения

27 Янв. 2018 2018-01-27T10:33:58+03:00

В России в октябре 2018 года пройдет пробная перепись населения Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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С 1 по 31 октября 2018 года на десяти территориях России пройдет пробная перепись населения в качестве подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.

Как отмечается в распоряжении правительства РФ, при помощи пробной переписи ожидается отработка всех программно-методологических, организационных и технологических аспектов.

Предположительно, пробная перепись коснется около 550 тысяч человек. В пояснительной записке к документу отмечается, что для проведения мероприятия были выбраны Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, район "Хангаласский улус" в Якутии, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области. А также пробная перепись пройдет в Великом Новгороде, поселке Южно-Курильск в Сахалинской области, столичном районе Свиблово и округе Княжево в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что пробная перепись будет финансироваться в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".