Правительство упростило использование материнского капитала для адаптации детей-инвалидов

27 Янв. 2018 2018-01-27T10:59:29+03:00

В программу реабилитации детей-инвалидов внесены рекомендации по приобретению товаров без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу

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Использовать материнский капитал для приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов, теперь стало проще. Соответствующее постановление приняло правительство России.

В документе отмечается, что «в правила признания лица инвалидом внесены изменения, которыми предусматривается упрощенный порядок замены индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (ИПРА) на новую с включением в нее рекомендаций по приобретению и использованию таких товаров без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу».

На основании справки, выданной медицинской организацией, будут вноситься рекомендации о медицинских товарах и услугах. Такая мера позволит упростить схему использования материнского капитала на покупку необходимого для социальной адаптации детей-инвалидов, а также упростить порядок получения ребенком-инвалидом новой ИПРА.

В справке к постановлению сообщается, что документ от 24 января 2018 года был внесен Минтрудом России.