СМИ сообщили, что Трамп не нашел время на встречу с Порошенко в Давосе

27 Янв. 2018 2018-01-27T11:20:11+03:00

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В ходе Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп не нашел время на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона сообщила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан.

«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтона», — написала Бреннан в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обещал, что на полях экономического форума в Давосе состоится встреча Порошенко и Трампа. В Белом доме тогда заявляли, что переговоры не запланированы, но лидеры двух стран могут встретиться на одном из мероприятий форума.