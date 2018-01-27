Пушков прокомментировал заявление Порошенко о создании в Европе антироссийской коалиции

27 Янв. 2018 2018-01-27T11:22:27+03:00

По словам сенатора, антироссийский «хоррор» нужен украинскому президенту, «чтобы и дальше быть нахлебником у Европы»

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выступление президента Украины Петра Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в ходе которого он призвал Европу создать антироссийскую коалицию.

Напомним, накануне украинский лидер заявил, что Россия начала «необъявленную войну против всех нас». «Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны подумать о новой коалиции, новых программах или новом подходе», - сказал Порошенко.

По мнению Пушкова, украинский лидер намеренно развивает русофобию в Европе.

«Порошенко выступил в Давосе в жанре антироссийского "хоррора". На деле нет ни агрессии, ни "необъявленной войны" Европе со стороны России. Полная чушь. А "хоррор" ему нужен для того, чтобы и дальше быть нахлебником у Европы», - написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.