Лавров провел телефонный разговор со спецпосланником генсека ООН по Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стефаном де Мистурой.
Стороны обсудили подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога, который начнется 29 января в Сочи, заявили в МИД РФ.
«С российской стороны было вновь подтверждено особое значение этого мероприятия для активизации успешного продвижения политического урегулирования сирийского кризиса в полном соответствии с параметрами, закрепленными в резолюции СБ ООН 2254», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, накануне Сирийский комитет по переговорам (СКП) заявил, что представители оппозиции объявляют бойкот Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Эту информацию подтвердил представитель СКП Фирас аль-Калди. Ранее подготовку к конференции обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.