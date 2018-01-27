2018-01-27T11:35:06+03:00
Политика

Лавров провел телефонный разговор со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Глава МИД РФ обсудил со Стефаном де Мистурой подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стефаном де Мистурой.

Стороны обсудили подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога, который начнется 29 января в Сочи, заявили в МИД РФ.

«С российской стороны было вновь подтверждено особое значение этого мероприятия для активизации успешного продвижения политического урегулирования сирийского кризиса в полном соответствии с параметрами, закрепленными в резолюции СБ ООН 2254», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне Сирийский комитет по переговорам (СКП) заявил, что представители оппозиции объявляют бойкот Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Эту информацию подтвердил представитель СКП Фирас аль-Калди. Ранее подготовку к конференции обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

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