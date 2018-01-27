Порошенко уверен в дальнейшем усилении санкций против России

27 Янв. 2018 2018-01-27T12:13:28+03:00

Такие выводы президент Украины сделал после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на экономическом форуме в Давосе

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После встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Петр Порошенко приобрел уверенность, что антироссийские санкции в дальнейшем будут усиливаться.

«Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, он приветствовал объявленное накануне решение Минфина США о расширении санкционного списка в отношении российских лиц и компаний.

Ранее Порошенко выразил свою благодарность за новые санкции против РФ на встрече с Тиллерсоном.

«Благодарен за полную поддержку США в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России», — написал украинский лидер.

Напомним, в санкционный список Минфина США попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и другие лица.