Сурков заявил, что Украина пытается легализовать свои противоправные действия законом о реинтеграции

27 Янв. 2018 2018-01-27T12:29:08+03:00

По словам помощника президента РФ, в течение трех лет Киев незаконно использует войска против собственных граждан

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По итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Дубае помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Киев пытается легализовать противоправные действия в Донбассе при помощи закона о реинтеграции Донбасса.

"Российская делегация также обратила внимание американской стороны на так называемый закон Украины о реинтеграции. На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель - запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке", - заявил Сурков.

Он отметил, что на протяжении трех лет Киев незаконно использует войска против своих граждан, а также применяет незаконную экономическую блокаду.

"Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мер", - добавил Сурков, передает ТАСС.