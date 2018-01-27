Сурков заявил, что Украина пытается легализовать свои противоправные действия законом о реинтеграции
По итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Дубае помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Киев пытается легализовать противоправные действия в Донбассе при помощи закона о реинтеграции Донбасса.
"Российская делегация также обратила внимание американской стороны на так называемый закон Украины о реинтеграции. На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель - запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке", - заявил Сурков.
Он отметил, что на протяжении трех лет Киев незаконно использует войска против своих граждан, а также применяет незаконную экономическую блокаду.
"Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мер", - добавил Сурков, передает ТАСС.