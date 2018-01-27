В Великобритании создадут радар для защиты от «российской агрессии»

27 Янв. 2018 2018-01-27T12:58:26+03:00

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Великобритания построит радар на острове Анст для защиты от «российской агрессии». На сайте британского Минобороны сообщается, что радиолокатор даст возможность военно-воздушным силам контролировать акваторию Норвежского моря.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них", — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Он отметил, что "действия России не ограничиваются восточными рубежами Европы". А «российскую угрозу» он назвал реальной для британцев.

Стоимость локатора будет равна 10 миллионов фунтов стерлингов. Новый радар войдет в систему национального центра быстрого реагирования Великобритании, ответственного за охрану воздушного пространства Великобритании.