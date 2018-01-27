В Совфеде назвали отчаянием заявление Порошенко о коалиции с Европой против России

27 Янв. 2018 2018-01-27T13:11:14+03:00

В Совете Федерации прокомментировали заявление президента Украины о коалиции против РФ Фото: REUTERS

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал отчаянием заявление президента Украины Петра Порошенко, который на экономическом форуме в Давосе призвал Европу создать «новую коалицию» против России.

«Подобные заявления, мне кажется, Порошенко делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует. До этого он больше говорил, что Россия объявила гибридную войну против Украины. А теперь начал пугать Европу», — сказал Цеков.

Он отметил, что президентский срок Порошенко заканчивается, «а результаты плачевные».

По словам сенатора, слова украинского президента вряд ли кто-то воспримет всерьез.

«Через некоторое время об этом все забудут. Затем он предложит еще какую-нибудь форму сотрудничества с Европой», — добавил Цеков.

Он подчеркнул, что все больше европейских стран понимают, что необходимо сотрудничать прежде всего с Россией, передает RT.