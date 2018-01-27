Посол США в России призвал отнестись к «кремлевскому докладу» без эмоций

27 Янв. 2018 2018-01-27T13:48:09+03:00

По словам Джона Хантсмана, российско-американские отношения не исчерпываются только этим документом

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Посол США в России Джон Хантсман призвал без эмоций отнестись к так называемому кремлевскому докладу. Он напомнил, что Конгресс будет решать, будет ли документ опубликован или останется закрытым.

«Ведь отношения между нашими странами далеко не исчерпываются одним этим правовым актом. И мне об этом напомнили в Вашингтоне, где я был две недели назад»,— сказал Хантсман.

По его словам, в докладе, который обнародуют 29 января, нет никакой новой информации.

«Это просто реализация результатов голосования, которое состоялось еще в августе. Некоторые называют это "списком", именуют тем, чем это в реальности не является»,— отметил посол.

Он добавил, что глава Минфина должен провести консультации с госсекретарем и главой Национальной разведки, а после этого доклад передается в Конгресс, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что 29 января администрация США должна представить Конгрессу доклад о реализации нового пакета санкций против РФ.