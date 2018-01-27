27 Янв. 2018 2018-01-27T14:06:17+03:00

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В ночь на субботу, 27 января, умер знаменитый журналист-международник Борис Туманов. Он скончался на 80-м году жизни дома в кругу семьи. Как сообщил его сын, Григорий Туманов, причиной смерти стала остановка сердца.

"Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно", - написал Туманов-младший на своей странице в Facebook.

Он отметил, что его отцу меньше всего хотелось бы, «чтобы о нем рыдали».

«Ему важнее всего было, что здесь он оставит свои тексты и детей, за которых ему будет не стыдно... 79 лет это очень круто. Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения», - добавил сын покойного.

По его словам, кремация Бориса Туманова состоится в понедельник, 29 января. О дате похорон будет известно позже.

Борис Туманов сотрудничал со многими изданиями и информационными агентствами. В частности, был корреспондентом ТАСС в Африке.