Зюганов считает провокацией комедию "Смерть Сталина"

27 Янв. 2018 2018-01-27T14:13:59+03:00

По словам лидера КПРФ, показывать такие фильмы "не только недостойно, но и преступно"

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией британскую комедию режиссера Армандо Яннуччи "Смерть Сталина" .

"Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом. 100% провокация, направленная против нашего народа и нашей страны", - сказал Зюганов в кулуарах пленума ЦК КПРФ.

Он отметил, что члены партии против таких фильмах, поскольку они унижают жителей страны.

"Я считаю, что такие фильмы тащить на наш экран не только недостойно, но и преступно", - добавил он, назвал ленту также свидетельством "русофобии и антисоветизма", передает ТАСС.

Напомним, во вторник, 23 января, Минкультуры РФ аннулировало прокатное удостоверение у кинокартины "Смерть Сталина", прокат которой в России должен был начаться 25 января. Перед этим прошел общественный просмотр фильма с участием деятелей культуры, депутатов Госдумы и представителей Российского исторического общества.