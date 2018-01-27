Захарова: западные страны не заинтересованы в сохранении целостности Сирии

27 Янв. 2018 2018-01-27T14:27:23+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии.

Напомним, ранее постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр допустил вероятность распада Сирии.

"Это уже не оговорка, это уже заявление по Фрейду - то, о чем многие годы думали наши западные коллеги, видимо, держали в уме", - сказала Захарова в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Она отметил, что действия коалиции во главе с США указывают на то, что сохранение целостности Сирии не стоит на повестке у Запада.

Телеканал Al Mayadeen сообщил накануне, что на встрече в Вашингтоне 12 января пять стран составили неофициальный документ по урегулированию в Сирии, в котором, в частности, говорится о превращении страны в парламентско-президентскую республику, децентрализации страны и проведении процессов реформирования под внешним контролем.