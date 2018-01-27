Появилось видео с пропавшего в Японском море судна "Восток"

27 Янв. 2018 2018-01-27T14:30:04+03:00

Ранее в зоне поисков были обнаружены два пустых плота Фото: Архив "КП"

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В Сети появилось видео, на котором запечатлены кадры снятые, вероятно, незадолго до того, как рыболовецкое судно "Восток" пропало в Японском море. Ролик появился на сайте администрации Приморского края.

На кадрах видно борт скованного льдом судна. Вся палуба покрыта снегом и наледью. По словам мужчины, голос которого слышно на видео, судно направлялось в порт Зарубино.

"Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся", - говорит неизвестный.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию края, данный ролик стал последним сообщением, которое было получено с судна до того, как оно перестало выходить на связь.

Напомним, утром 25 января "Восток", на борту которого находились 20 человек, подал сигнал SOS в 200 км южнее мыса Гамова. Спасатели предполагают, что судно находится в нейтральных водах.

КСТАТИ

Поиски судна "Восток" в Приморье: на обнаруженном ранее плоту людей не оказалось

Сегодня, 27 января, утром была продолжена спасательная операция по поискам судна «Восток» в акватории Японского моря. Вновь на поиски вылетела авиация. С борта самолета удалось обнаружить предмет, похожий на плот (подробности)