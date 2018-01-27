2018-01-27T14:33:01+03:00
Спорт

Датчанка Каролин Возняцки выиграла Australian Open

Для нее это первый подобный титул в карьере
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Каролин Возняцки - победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018.Каролин Возняцки - победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018.Фото: REUTERS
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В субботу, 27 января, в Мельбурне состоялся финальный поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем поединке женского разряда встречались первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии и датчанка Каролин Возняцки.

Скандинавская спортсменка одержала победу, взяв верх в трех партиях - 7:6, 3:6, 6:4. Для Возняцки это - первый титул турнира "Большого шлема" в карьере. С понедельника именно она станет первой ракеткой мира, возглавив рейтинг женской WTA.

Поединок между Симоной Халеп и Каролиной Возняцки продолжался 2 часа 49 минут.

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