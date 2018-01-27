Поклонская пригласила Трампа в российский Крым

27 Янв. 2018 2018-01-27T14:42:31+03:00

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить полуостров Крым. Таким образом она отреагировала на введение американцами очередных санкций в отношении России.

Поклонская подчеркнула, что теперь глава Белого дома не сможет пригласить ее на деловой ужин, довольствуясь лишь утренним кофе в компании с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак. Однака сама депутат может позвать Трампа в "солнечный российский Крым", где его безопасность готов обеспечить дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

"Запрещают, когда боятся. Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же", — цитирует РИА Новости Поклонскую.

Напомним, что ранее Вашингтон расширил список лиц и организаций, в отношении которых вводятся ограничительные меры в связи с ситуацией на Украине.