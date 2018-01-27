Саакашвили намерен провести марш в центре Киева 4 февраля

27 Янв. 2018 2018-01-27T14:58:29+03:00

Ранее Киевский суд посадил Саакашвили под домашний арест, который действует в ночное время суток Фото: REUTERS

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал проведение марша в центре Киева 4 февраля. Целью акции станет импичмент президента Украины Петра Порошенко, который "предал идеалы Майдана".

"Буду сражаться, пока ни один из олигархов не будет управлять Украиной. Я понимаю, что вся система меня боится. <...> Но я точно знаю, что мы эту борьбу все равно выиграем", - цитирует Саакашвили телеканал "NewsOne".

Политик призвал украинцев собраться в 12.00 (13.00 по мск) в столичном парке Шевченко.

Напомним, что ранее апелляционный суд Киева принял решение посадить Саакашвили под домашний арест в ночное время суток.

Сам оппозиционер назвал это дело сфальсифированным, а судей продажными и подчеркнул, что устроит у себя в съемной квартиры что-то вроде телестудии. По его мнению, таким образом он сможет достичь своих целей, даже не появляясь в вечерних телешоу.