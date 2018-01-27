СМИ сообщили об условиях содержания под арестом племянника короля Саудовской Аравии

27 Янв. 2018 2018-01-27T15:37:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Задержанный племянник короля Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд рассказал об условиях содержание под арестом. Он живет в золоченых апартаментах с кабинетом, кухней и столовой, а еду для него готовят по законам вегетарианства.

Принц надеется, что «в ближайшие несколько дней его полностью оправдают» и освободят из-под стражи.

Как и десятки других членов королевской семьи, задержанных в ноябре прошлого года, Аль-Валид ибн Талал проживает в гостинице «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде.

Как передает агентство Reuters, во время беседы с журналистами принц «демонстрировал удобства личного кабинета, а также столовую и кухню, акценты в дизайне которых были сделаны на золоте».

Как и другие задержанные члены королевской семьи, Аль-Валид ибн Талал проживает в гостинице «Ритц Карлтон» в Эр-РиядеФото: REUTERS

В кабинете задержанного есть телевизор. Принцу разрешили заниматься спортом, а напитки он пьет только из кружки с его изображением.

Аль-Валид ибн Талал обвиняется в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве. По данным Forbes, его состояние оценивается в 16,8 млрд долларов. Сам ибн Талал виновным себя не считает.