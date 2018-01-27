Сооснователь Apple продал все биткоины, чтобы не нервничать

27 Янв. 2018 2018-01-27T15:57:14+03:00

Стив Возняк рассказал, что покупал эту криптовалюту просто ради эксперимента

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Сооснователь компании Apple Стив Возняк продал все имеющиеся у него биткоины, чтобы не нервничать из-за курса.

На бизнес-форуме в Стокгольме Возняк рассказал, что он купил биткоины летом прошлого года по 700 долларов за единицу. В середине декабря, когда курс криптовалюты достиг рекордной отметки в 20 тысяч долларов, он решил ее продать.

По словам бизнесмена, он приобрел криптовалюту просто ради эксперимента.

«Когда курс поднялся слишком высоко, я сказал, что не хочу быть одним из тех людей, кто смотрит за ним и волнуется только о цифрах», — сообщил Возняк.

Пол его словам, не иметь поводов для беспокойства — это счастье, передает Business Insider.

Напомним, в январе 2017 года курс биткоина достиг уровня в тысячу долларов, а декабре - около 20 тысяч долларов. Но уже 17 января 2018 года курс упал ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября.