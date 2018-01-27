Никарагуа прекратила экспорт в Венесуэлу из-за угрозы американских санкций

27 Янв. 2018 2018-01-27T16:20:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Никарагуа приостановила экспортные поставки в дружественную ей Венесуэлу из-за угрозы американских санкций.

"До октября прошлого были торговые транзакции, однако в конце этого месяца ситуация изменилась. Сейчас экспорт парализован, в этом году намерения продавать товары в Венесуэлу нет", — заявил глава Ассоциации производителей и экспортеров Никарагуа Марио Арана, передает канал NTN24.

В конце прошлого года США включили в санкционный список девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников Венесуэлы. В начале января санкции были расширены — в перечень попали еще трое высокопоставленных представителей властей и один бывший чиновник этой латиноамериканской страны.

В Венесуэлу Никарагуа в основном поставляла мясо, молочную продукцию, кофе, ром, табак, фасоль и кукурузу. Арана отметил, что новых поставок не будет, пока власти не найдет возможность снижения рисков попадания под санкции США.