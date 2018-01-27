В Лондоне автомобиль въехал в остановку, погибли три подростка

27 Янв. 2018 2018-01-27T16:28:21+03:00

Водителя доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а затем взяли под стражу

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В западной части столицы Великобритании автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия погибли три подростка.

Как передает Sky News, виновником аварии стал 28-летний водитель черного автомобиля марки Аudi. Молодые люди скончались на месте происшествия от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а затем взяли под стражу.

«Молодые люди погибли при ужасных обстоятельствах. Нужно, чтобы каждый, кто видел, что произошло, немедленно связался с полицией», — заявила представитель полиции Джейн Шоу.

В правоохранительных органах не считают случившееся террористическим актом.

Напомним, в конце 2017 года пять человек получили ранения в результате наезда автомобиля на тротуар в Лондоне. В октябре в британской столице автомобиль врезался в толпу.