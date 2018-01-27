Патрушев: действия WADA и МОК ведут к развалу олимпийского движения‍

27 Янв. 2018 2018-01-27T16:34:36+03:00

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев допустил развал олимпийского движения из-за действий Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета. Такое заявление он сделал в субботу, 27 января.

"То, что WADA делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу - это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы", - цитирует ТАСС секретаря Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что изначально олимпийское движение задумывалось, как нечто отдельное от политики, а сейчас происходит совершенно обратная ситуация, когда то же WADA "вместо спорта занимается политикой".

Напомним, что до зимних Игр в Пхенчхане допущены лишь 169 российских атлетов, который из-за санкций вынуждены выступать под нейтральным флагом и под общим названием "Olympic athlete from Russia".

Между тем, многие не замешанные в допинговом скандале спортсмены также не смогут поучаствовать в Олимпиаде.