Патрушев: действия WADA и МОК ведут к развалу олимпийского движения
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев допустил развал олимпийского движения из-за действий Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета. Такое заявление он сделал в субботу, 27 января.
"То, что WADA делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу - это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы", - цитирует ТАСС секретаря Совбеза.
Патрушев подчеркнул, что изначально олимпийское движение задумывалось, как нечто отдельное от политики, а сейчас происходит совершенно обратная ситуация, когда то же WADA "вместо спорта занимается политикой".
Напомним, что до зимних Игр в Пхенчхане допущены лишь 169 российских атлетов, который из-за санкций вынуждены выступать под нейтральным флагом и под общим названием "Olympic athlete from Russia".
Между тем, многие не замешанные в допинговом скандале спортсмены также не смогут поучаствовать в Олимпиаде.