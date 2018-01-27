Глава ВТО заявил, что не слышал о возможном выходе РФ из организации
Глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что никогда не слышал о возможном выходе России из ВТО.
Между тем, напомним, что об этом заговорили после выдвинутых Евросоюзом претензий относительно ограничений, наложенных нашей страной на импорт свинины. Так, Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд требование ЕС о взыскании с РФ 1,4 млрд евро ежегодно.
В ответ на это депутаты фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий признать недействительным положение о вступлении нашей страны в ВТО. Кроме того, они заявили, что от этого Россия "ничего не потеряет", а скорее приобретет.
"России? Я даже не знаю, как на это отвечать. Я никогда не слышал об этом", — приводит РИА Новости ответ Азеведо на вопрос о возможном выходе России из ВТО.