Глава ВТО заявил, что не слышал о возможном выходе РФ из организации

27 Янв. 2018 2018-01-27T16:44:08+03:00

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий признать положение о вступлении России в объединение утратившим силу

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Глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что никогда не слышал о возможном выходе России из ВТО.

Между тем, напомним, что об этом заговорили после выдвинутых Евросоюзом претензий относительно ограничений, наложенных нашей страной на импорт свинины. Так, Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд требование ЕС о взыскании с РФ 1,4 млрд евро ежегодно.

В ответ на это депутаты фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий признать недействительным положение о вступлении нашей страны в ВТО. Кроме того, они заявили, что от этого Россия "ничего не потеряет", а скорее приобретет.

"России? Я даже не знаю, как на это отвечать. Я никогда не слышал об этом", — приводит РИА Новости ответ Азеведо на вопрос о возможном выходе России из ВТО.