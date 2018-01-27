«Живой Кен» пожаловался на таможню, не разрешившую провезти удаленные у него ребра

27 Янв. 2018 2018-01-27T17:14:26+03:00

Ранее Родриго Алвес из Бразилии стал первым мужчиной с удаленными ребрами, несмотря на запреты врачей

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Первый в мире мужчина с удаленными ребрами, Родриго Алвес из Бразилии, известный как "живой Кен", рассказал, что американская таможня не позволила ему перевезти через границу те самые удаленные ребра.

Напомним, в начале января 34-летний Алвес сделал то, о чем давно мечтал — удалил себе четыре ребра, несмотря на запреты врачей. Помог ему в этом хирург Майкл Обенг, благодаря работе которого "живой Кен" теперь имеет 60-сантиметровую талию. Проживающий в США Алвес хотел привезти свои удаленные ребра, но сотрудники таможни не разрешили ему попасть на борт самолет со стеклянной банкой, сообщает MailOnline.

Кроме того, как рассказал сам "живой Кен" своим подписчикам в Instagram, после операции он вынужден постоянно носить специальный корсет.

Напомним, в прошлом году Алвес чуть не лишился носа из-за многочисленных пластических операций на своем лице.