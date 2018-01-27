Более 1,3 тыс. человек эвакуированы в центре Гонконга из-за авиабомбы

27 Янв. 2018 2018-01-27T17:08:47+03:00

Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны обнаружили на одной из стройплощадок

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Неразорвавшаяся авиационная бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в субботу, 27 января, на одной из стройплощадок в центре Гонконга.

Известно, что снаряд весом около 450 кг был заложен на глубине 15 метров. Рабочие обнаружили его во время осуществления прокладки новой ветки метрополитена в районе Ваньчай.

Как сообщает издание South China Morning Post, бомба диаметром 45 см и длиной 140 см была произведена в США и сброшена на территорию Гонконга в период японской оккупации. В снаряд заложено около 225 кг взрывчатых веществ.

Для обеспечения безопасности граждан более 1,3 тысяч человек были эвакуированы, также власти района временно закрыли близлежащий спортивный комплекс. На место инцидента прибыли саперы, которые приступили к обезвреживанию снаряда. Перемещение бомбы в другое место не представляется возможным из-за вероятности взрыва.