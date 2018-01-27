27 Янв. 2018 2018-01-27T17:25:53+03:00

О том, что на 78 году жизни умер Борис Резник, сообщил один из членов его семьи

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Стало известно о том, что в субботу, 27 января, умер Борис Резник - секретарь Союза журналистов России и бывший депутат Государственной думы. Скоропостижная смерть настигла его в возрасте 77 лет.

Бори Резник был настоящей легендой журналистики. Уроженец Ржева Тверской области переехал в Москву, где успел поработать в таких изданиях как "Вечерняя Москва" и "Московский комсомолец". Также он был руководителем дальневосточного отделения газеты "Известия".

За время журналистской карьеры Резник был удостоен множества высших наград. Так, за свои достижения он получил премии Союза журналистов Советского Союза и СЖ России "Золотой гонг". Также занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Факт смерти Бориса Резника подтвердил один из членов его семьи, передает ТАСС.