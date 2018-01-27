Пожар на нефтебазе в Серпухове удалось локализовать

27 Янв. 2018 2018-01-27T17:52:52+03:00

Ранее в одном из резервуаров с дизельным топливом произошло возгорание

Изменить размер текста: A A

На территории нефтебазы в подмосковном городе Серпухов вспыхнул пожар. Возгорание было зафиксировано в одном из резервуаров с дизельным топливом.

К настоящему моменту пожар, которому была присвоена вторая степень сложности, удалось локализовать. Такое заявление сделали в пресс-службе Главного Управления МЧС по области.

"В 16:44 пожар локализован, открытого горения нет", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Между тем, уточняется, что пожарные продолжают заполнять резервуар объемом 2 тыс. кубических метров пеной. По последним данным, угрозы распространения огня на соседние резервуары и строения не наблюдается. Площадь пожара пока не установлена.

Напомним, что ранее сильное возгорание произошло также в подмосковном Ногинске. Там загорелся склад с бумагой и пластиковыми изделиями. В результате происшествия никто не пострадал.