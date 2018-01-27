Милош Земан побеждает во втором туре президентских выборов в Чехии

27 Янв. 2018 2018-01-27T18:08:57+03:00

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Действующий президент Чехии Милош Земан, вероятнее всего, был переизбран на должность главы государства. Об этом свидетельствуют предварительные итоги подсчета голосов во втором туре избирательной гонки.

Как сообщает Чешское статистическое управление данными, обработка бюллетеней с 86,86% участков показала, что за кандидатуру Земана высказались 52,94% граждан, участвующих в выборах. В то же время соперник действующего президента, бывший глава Академии наук республики Иржи Драгош получил поддержку 45,07% избирателей.

По данным ТАСС, активнее всего за него голосовали в Праге, Центральной Чехии и Краловеградецком крае, тогда как в остальных регионах предпочтение отдавалось Земану.

Окончательные итоги голосования будут опубликовано в течение часа.

Напомним. что в первом туре выборов Земан набрал 38,5% голосов, а его соперник - 26,6%.