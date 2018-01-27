Минэнерго: санкции США создают дополнительные возможности для развития

27 Янв. 2018 2018-01-27T18:33:23+03:00

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Новые санкции США не окажут негативного воздействия на российскую промышленность, а скорее предоставят дополнительные возможности для ее развития. Такое мнение высказал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, отечественные компании продолжают работать, и, несмотря на уже введенные ранее санкции, демонстрируют хорошие показатели, в то время как страны, поддержавшие эти ограничения, наоборот терпят убытки и "страдают".

"Такие методы, действия - это рудимент. Они не создают основы для развития рынка, конкуренции, противоречат правилам ВТО, способствуют тому, чтобы создавать условия для продвижения товаров и услуг компаний тех стран, которые вводят санкции", - цитирует ТАСС министра.

Новак подчеркнул, что теперь ведомство ждет от США разъяснений касательно "незаконно" введенных санкций против заместителя главы Минэнерго РФ Андрея Черезова и директора департамента министерства Евгения Грабчака.