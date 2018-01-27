Драгош признал победу Земана на президентских выборах в Чехии

27 Янв. 2018 2018-01-27T19:17:54+03:00

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Бывший руководитель национальной Академии наук Иржи Драгош признал поражение на выборах президента в Чехии. Новоиспеченный политик уже поздравил своего соперника, действующего главу государства Милоша Земана с победой, а также пожелал ему сил и здоровья.

"Мы не победили, но и не проиграли. Я горжусь тем, что своим участием в выборах мы подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не пропадет", — цитирует Драгоша Чешское TV.

Экс-глава академии подчеркнул, что, несмотря на поражение в выборах, не намерен прекращать свое участие в общественной жизни страны.

Между тем, подсчет 99% голос свидетельствует о том, что Земан получил 51,53% поддержки избирателей.

Ранее сообщалось, что наименее активно за кандидатуру действующего президента высказывались в Праге, Центральной Чехии и Краловеградецком крае.