Украинские националисты требуют отставки Климкина

27 Янв. 2018 2018-01-27T21:01:09+03:00

В партии "Свобода" считают главу МИД виновным в том, что польский Сейм принял закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии

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Националистическая партия "Свобода" требует уволить глава министерства иностранных дел Украины Павла Климкина за то, что она якобы продемонстрировал "очередной провал отечественной дипломатии". Так, в политическом объединении восприняли принятие польским Сеймом закона о запрете пропаганды бандеровской идеологии.

Напомним, что теперь в Польше отрицание преступлений украинских националистов и организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, может караться штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Члены партии "Свобода" восприняли такое решение как личное оскорбление и обратились к президенту незалежной Петру Порошенко, а также к председателю Верховной рады Андрею Парубию с требованием публично осудить решение поляков и вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звание Героя Украины.

"Такие решения польского сейма — это беспрецедентная обида, которая состоялась на фоне попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.