2018-01-27T21:24:22+03:00
Происшествия

В результате стрельбы в бразильском ночном клубе погибли 14 человек

Причиной массового расстрела могли стать разбирательства, связанные с наркотиками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Точное число пострадавших пока неизвестноТочное число пострадавших пока неизвестноФото: REUTERS
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В одном из ночных клубов в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии произошел массовый расстрел, жертвами которого стали, по меньшей мере, 14 человек. Об этом сообщил секретарь по вопросам безопасности штата Сеара Андре Коста во фремя пресс-конференции.

Известно, что трагический инцидент произошел в субботу, 27 января, утром в одном из самых бедных районов города. Группа вооруженных людей подъехала к зданию клуба и открыла беспорядочный огонь по посетителям заведения, столпившимся во дворе.

"Мы можем подтвердить 14 смертей", - цитирует секретаря HindustanTimes.

Андре Коста сообщил, что в результате стрельбы также есть пострадавшие. Все они в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Однако сколько именно людей было ранено, пока не сообщается.

Между тем, по данным агентства EFE, причиной стрельбы мог стать конфликт, разгоревшейся в сфере торговли наркотиками.

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