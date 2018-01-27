"Это потрясающе": Студенты рекламной школы нашли точку G Европы

27 Янв. 2018 2018-01-27T21:55:27+03:00

Пикантный плакат, направленный на привлечение туристов в Вильнюс, пришелся по душе даже литовским властям

Изменить размер текста: A A

Любопытное открытие сделали студенты литовской рекламной школы. Как оказалось, точка G Европы находится в Вильнюсе.

Об этом свидетельствует созданный рекламщиками эскиз плаката, на котором девушка страстно держится рукой за простыню в виде карты. При этом ее ладонь находится как раз где-то в районе литовской столицы.

"Никто не знает, где это, но когда вы это находите - это потрясающе. Вильнюс - точка G Европы", - гласит надпись на плакате.

Такую довольно пикантную рекламу оценили даже литовские власти. Так, представитель по связям с общественностью Каунасской мэрии Мантас Бертулис заявил, что готов пожать руку создателям данного плаката.

"Это, наверное, самая сильная реклама Вильнюса, какую мне довелось видеть", - написал он в своем фейсбуке.

Между тем, в организации Go Vilnius заявили, что это еще не законченная студенческая работа, а простой эскиз, который позже будет доработан и выведен за рубеж, передает Delfi.