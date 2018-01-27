Путин поздравил Земана с победой на президентских выборах в Чехии
Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост главы Чехии. Соответствующая телеграмма была направлена политику. Об этом сообщается в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что в своем поздравлении Путин высоко оценил принципиальную позицию Земана в пользу развития дружественных отношений между двумя странам и выразил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по многим вопросам.
Российский глава также отметил, что победа действующего президента Чехии на этих выборах свидетельствует о том, что он воспринимается гражданами как опытный и ответственный политик, который учитывает интересы своего народа.
Напомним, что подсчет 99% голосов чешских избирателей, показал победу Земана с 51,53%. Соперник действующего главы, бывший руководитель национальной Академии наук Иржи Драгош уже признал свое поражение в этой избирательной гонке.