2018-01-27T22:50:01+03:00
Политика

Путин поздравил Земана с победой на президентских выборах в Чехии

Российский глава выразил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по многим вопросам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост главы Чехии. Соответствующая телеграмма была направлена политику. Об этом сообщается в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в своем поздравлении Путин высоко оценил принципиальную позицию Земана в пользу развития дружественных отношений между двумя странам и выразил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по многим вопросам.

Российский глава также отметил, что победа действующего президента Чехии на этих выборах свидетельствует о том, что он воспринимается гражданами как опытный и ответственный политик, который учитывает интересы своего народа.

Напомним, что подсчет 99% голосов чешских избирателей, показал победу Земана с 51,53%. Соперник действующего главы, бывший руководитель национальной Академии наук Иржи Драгош уже признал свое поражение в этой избирательной гонке.

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