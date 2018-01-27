Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции

27 Янв. 2018 2018-01-27T23:12:51+03:00

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В субботу, 27 января, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога.

"В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия", - говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Накануне стало известно, что представители оппозиции Сирии не будут участвовать в конгрессе. Сирийский комитет по переговорам объявил бойкот конференции, созванной Россией.

Эту информацию подтвердил глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири. По его словам, связь между решением СКП по этому вопросу и боевыми действиями в Сирии отсутствует. он также подчеркнул, что Россия не оказывает давления на сирийскую оппозицию.