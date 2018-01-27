Опрос: более 60% украинцев готовы уехать на заработки в Россию

27 Янв. 2018 2018-01-27T23:42:45+03:00

Украинцы считают, что работать в России не зазорно, если дома не платят. Фото: REUTERS

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Большинство украинцев не против того, чтобы уехать на заработки в Россию. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу украинского издания «Зеркало недели».

Приемлемой работу «в тылу врага», если дома нет заработка, назвали 41,9% украинцев, а 21,2% ответили, что нет никакой разницы, где зарабатывать. Таким образом, суммарно получается, что 63,1% граждан Незалежной оправдывают соотечественников, трудящихся в городах страны, которую они считают агрессором.

«Пожалуй, самая неожиданная цифра, полученная в результате опроса», - отмечает издание.

Также удивила исследователей распределение цифр по регионам. Если результаты 76,1% и 74,5% на Юге и Востоке Украины, традиционно тяготеющих к РФ, были ожидаемыми, то число оправдывающих работу в России в западных (58,6%) и центральных (74%) областях озадачило авторов исследования.

Также авторы выяснили, что 30% жителей Украины серьезно обдумывают возможность покинуть страну.