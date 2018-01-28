2018-01-28T00:19:51+03:00
В мире

Испанцы не разрешат Пучдемону вступить в должность главы Каталонии дистанционно

Мадрид требует личного присутствия экс-главы автономии на дебатах
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-Глава Каталонии Карлес ПучдемонЭкс-Глава Каталонии Карлес ПучдемонФото: REUTERS
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Конституционный суд Испании не разрешил скрывающемуся в Бельгии экс-главе Каталонии Карлесу Пучдемону вступить в должность каталонского лидера дистанционно, в случае победы на выборах.

Мадрид настаивает на том, чтобы он лично явился в парламент на дебаты. Но на территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Его сторонники предлагали, чтобы он вновь вступил в должность дистанционно или через представителя, пишет газета El Pais.

При этом Совет министров Испании одобрил подачу жалобы в КС против выдвижения экс-главы автономии на этот пост повторно. В причинах указан, опять же, ордер на арест. Однако Государственный совет не нашел оснований, чтобы оспорить в КС кандидатуру экс-главы автономии.

Пучдемона на пост главы каталонского правительства выдвинул спикер регионального парламента Роже Торрен. По его мнению, отвенргать его кандидатуру нет никаких оснований, поскольку "Пучдемон отвечает всем требованиям закона, чтобы быть кандидатом" на пост главы каталонского правительства.

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