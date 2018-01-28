2018-01-28T00:44:07+03:00
Политика

Курды сообщили о сбитом ими в Африне турецком вертолете

Летательный аппарат обстреляли в окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане
Юлия ДИВЕЕВА
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Сирийские курды обстреляли турецкий вертолетСирийские курды обстреляли турецкий вертолет
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Вертолет военно-воздушных сил Турции был сбит в сирийском Африне бойцами вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). Об этом сообщил представитель альянса.

"В окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане сбит турецкий вертолет", — сказал он по телефону РИА Новости.

SDF по большей части состоят из курдских отрядов народной самообороны. По некоторым данным, речь может идти о турецком ударном вертолете T129 ATAK.

Напомним, 20 января Анкара начала в кантоне Африн на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов. К ней присоединились боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".

В субботу, 27 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает, что при необходимости войска республики могут дойти и до сирийского Идлиба.

По данным турецкого минобороны, в ходе операции "Оливковая ветвь" уже уничтожено по меньшей мере 260 членов вооруженных формирований. При этом турецкая сторона потеряла двух бойцов.

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