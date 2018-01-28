2018-01-28T02:20:02+03:00
Происшествия

Трамп призвал все страны к решительным действиям против талибов

Президент пообещал, что США уничтожит в Афганистане всех террористов, покушающихся на американцев
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в субботу осудил теракт в Кабуле, в результате которого погибли 95 человек, и призвал все страны мира к решительным против экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Этот кровавый теракт лишь укрепляет нашу решимость и решимость наших афганских партнеров. Жестокость, к которой прибегает движение "Талибан", не достигнет своей цели", - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что Вашингтон и далее будет выступать за обеспечение безопасности в Афганистане, и будут стремиться к уничтожению всех террористо в стране, "которые бы в качестве своих целей избирали американцев", их союзников и "всех тех, кто не разделяет их злобную идеологию", передает ТАСС.

Напомним, 27 января, в дипломатическом квартале афганской столицы Вазир-Акбар-Хан, где находятся многие правительственные учреждения и посольства, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль. Погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.

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