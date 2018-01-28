Трамп призвал все страны к решительным действиям против талибов
Президент США Дональд Трамп в субботу осудил теракт в Кабуле, в результате которого погибли 95 человек, и призвал все страны мира к решительным против экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ).
"Этот кровавый теракт лишь укрепляет нашу решимость и решимость наших афганских партнеров. Жестокость, к которой прибегает движение "Талибан", не достигнет своей цели", - заявил глава Белого дома.
Он подчеркнул, что Вашингтон и далее будет выступать за обеспечение безопасности в Афганистане, и будут стремиться к уничтожению всех террористо в стране, "которые бы в качестве своих целей избирали американцев", их союзников и "всех тех, кто не разделяет их злобную идеологию", передает ТАСС.
Напомним, 27 января, в дипломатическом квартале афганской столицы Вазир-Акбар-Хан, где находятся многие правительственные учреждения и посольства, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль. Погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.
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