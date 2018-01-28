Россиянка пыталась вывезти в Израиль бриллианты на 8 млн рублей
Жительница Московской области пыталась вывезти из России в Израиль партию бриллиантов стоимость более восьми миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, полиция задержала 53-летнюю женщину 26 января в Домодедово совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта.
"В зале вылета международных авиалиний задержана пассажирка рейса "Москва - Тель-Авив", у которой обнаружена партия алмазов", - сообщила Волк.
Изъятые камушки сразу взяли на экспертизу, которая установила, что они являются природными ограненными алмазами (бриллиантами). Их общий вес составляет почти 437 карат, передает сайт МВД РФ.
В отношении женщины завели уголовное дело статье "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" и статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей".