2018-01-28T03:20:47+03:00
Политика

Аваков призвал полицию и Нацгвардию готовится к работе в Донбассе

Глава МВД Украины уверен, что Киев в скором времени вернет себе контроль над восточными территориями республики
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр внутренних дел Украины Арсен АваковМинистр внутренних дел Украины Арсен АваковФото: REUTERS
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Национальной полиции и Национальной гвардии Украины пора готовиться к работе в Донбассе. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он выразил уверенность, что районы на востоке страны, подконтрольные сейчас Донецкой и Луганской народным республикам, скоро вернутся под управление Киева.

«И там надо будет следить за порядком», - сказал глава МВД республики.

Министр отметил, что это будет тяжелой работой, поэтому готовиться к ней надо заранее. Аваков посетовал, что полицию Украины от главной работы сейчас отвлекают «фальшивые митинги», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МВД Украины собирается создать специальные подразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю. Как пояснил Аваков, эти подразделения будут работать на других участках «до тех пор, пока не будет освобождён Крым».

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский высказал мнение, что подобные инициативы представителей украинской власти нужны только для того, чтобы получить побольше денег из бюджета.

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