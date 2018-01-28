Аваков призвал полицию и Нацгвардию готовится к работе в Донбассе

28 Янв. 2018 2018-01-28T03:20:47+03:00

Глава МВД Украины уверен, что Киев в скором времени вернет себе контроль над восточными территориями республики

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Национальной полиции и Национальной гвардии Украины пора готовиться к работе в Донбассе. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он выразил уверенность, что районы на востоке страны, подконтрольные сейчас Донецкой и Луганской народным республикам, скоро вернутся под управление Киева.

«И там надо будет следить за порядком», - сказал глава МВД республики.

Министр отметил, что это будет тяжелой работой, поэтому готовиться к ней надо заранее. Аваков посетовал, что полицию Украины от главной работы сейчас отвлекают «фальшивые митинги», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МВД Украины собирается создать специальные подразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю. Как пояснил Аваков, эти подразделения будут работать на других участках «до тех пор, пока не будет освобождён Крым».

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский высказал мнение, что подобные инициативы представителей украинской власти нужны только для того, чтобы получить побольше денег из бюджета.