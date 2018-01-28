Стали известны время и место прощания с Борисом Тумановым
Прощание с журналистом Борисом Тумановым состоится утром понедельника в Городской клинической больнице имени Буянова. О месте и времени проведения панихиды сообщил сын покойного Григорий Туманов
«Объявление для тех, кто спрашивал: прощание с папой состоится в понедельник, в 10:30 в морге по адресу Бакинская, 26», — написал он на своей странице в Facebook.
Борис Туманов скончался в ночь на субботу, 27 января. Ему было 79 лет. По словам Григория Туманова, причиной смерти стала остановка сердца.
Борис Туманов родился в 1938 году. В 1961-м окончил факультет журналистики МГУ. Работал в журнале «Наука и жизнь», а затем в международном отделе «Известий». долгое время работал во франкоязычных странах - собственным корреспондентом в Конго, Мавритании, Сенегале, заместителем заведующего Африканской редакции ТАСС.
С 1982 по 1992 год – зам. начальника управления внешних связей ТАСС. С 1999 – редактор международного отдела журнала «Новое время». С 2003 года – вел программу «Мировой порядок» на канале «Телеинформ».