Трамп признался, что твитит постоянно

28 Янв. 2018 2018-01-28T08:03:44+03:00

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Нет такой ситуации, в которой президент США Дональд Трамп не мог бы написать в свой твиттер. Если он не успевает делать это сам, то надиктовывает свои мысли помощникам, которые печатают и публикуют посты за него. Об этом хозяин Белого дома рассказал в интервью британскому телеканалу ITV.

«Ранним утром или вечером я могу этим заниматься. Но если я очень занят в течение, то иногда я лишь очень быстро что-нибудь диктую, и позволяю одному из своих людей это опубликовать», - цитирует Трампа агентство Press Association, которое анонсировало выход интервью.

С Трампом беседовал журналист Пирс Морган. Программа будет показана вечером, 28 января.

Трампа называют одним из самых популярных и влиятельных пользователей Твиттера. У 45-го президент США 47 млн подписчиков. Он зарегистрирован в соцсети с марта 2009 года. За это время он запостил около 37 тысяч сообщений. Обычно Трамп публикует 10–12 твитов в сутки.